США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат

 США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal.
Кроме того, этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek, уточняя, что речь идет о танках «Абрамс».
Как отмечает Wall Street Journal, новая концепция означает, что Вашингтон видоизменил свои задачи и вместо борьбы с боевиками террористической организации ИГ склонен сосредоточиться на охране нефтеносных районов. По мнению газеты, США рассматривают месторождения как возможный рычаг влияния в ходе будущих переговоров по Сирии.
| 2019-10-25T09:32:18+00:00 25 октября 2019, 12:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss