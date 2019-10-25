США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат

Кроме того, этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek, уточняя, что речь идет о танках «Абрамс».

Как отмечает Wall Street Journal, новая концепция означает, что Вашингтон видоизменил свои задачи и вместо борьбы с боевиками террористической организации ИГ склонен сосредоточиться на охране нефтеносных районов. По мнению газеты, США рассматривают месторождения как возможный рычаг влияния в ходе будущих переговоров по Сирии.