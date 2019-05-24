США изучают возможность увеличения военного контингента на Ближнем Востоке

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США рассматривают возможность отправки дополнительных военнослужащих на Ближний Восток для защиты региона.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы отправить еще до 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном.

«Мы изучаем различные варианты того, как мы можем усилить защиту войск на Ближнем Востоке. Это может включать в себя отправку дополнительных военнослужащих», — сказал Шанахан журналистам.