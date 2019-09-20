США изучают возможность отправки новой военной техники на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных комплексов ПРО, реактивных истребителей и средств наблюдения на Ближний Восток в связи с атаками на нефтяной сектор Саудовской Аравии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.
«Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных батарей противоракетного комплекса, еще одной эскадрильи реактивных истребителей и средств наблюдения на Ближний Восток для усиления регионального присутствия военных после нападения на нефтяную промышленность Саудовской Аравии в минувшие выходные», — сообщает издание.
По данным газеты, на пятницу запланированы встречи военных для обсуждения этого вопроса. «Как ожидается, (президент США Дональд) Трамп вновь встретится в пятницу с главными советниками по национальной безопасности для обсуждения возможного ответа (на атаки)», — сообщил изданию представитель Белого дома.(РИА Новости)
| 2019-09-20T09:07:48+00:00 20 сентября 2019, 10:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss