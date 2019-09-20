США изучают возможность отправки новой военной техники на Ближний Восток

«Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных батарей противоракетного комплекса, еще одной эскадрильи реактивных истребителей и средств наблюдения на Ближний Восток для усиления регионального присутствия военных после нападения на нефтяную промышленность Саудовской Аравии в минувшие выходные», — сообщает издание.

По данным газеты, на пятницу запланированы встречи военных для обсуждения этого вопроса. «Как ожидается, (президент США Дональд) Трамп вновь встретится в пятницу с главными советниками по национальной безопасности для обсуждения возможного ответа (на атаки)», — сообщил изданию представитель Белого дома.(РИА Новости)