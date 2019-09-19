США изучают, как действовали их системы ПВО в ходе атаки на Саудовскую Аравию

Американские специалисты тщательно изучают, как именно действовали их зенитные ракетные комплексы Patriot в ходе недавнего нападения с воздуха на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США полковник ВВС Патрик Райдер.

«Идет тщательный анализ. Я не буду говорить о деталях, касающихся системы ПВО Саудовской Аравии. Скажу лишь, что это рассматривается и воспринимается серьезно», — заявил Райдер, отвечая на вопрос о провальной работе систем Patriot в ходе упомянутой атаки.

Представитель КНШ отказался уточнить, запрашивает ли у Вашингтона глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, дополнительные батареи Patriot или какие-либо иные средства ПВО/ПРО. «Мы постоянно оцениваем [оперативную обстановку в регионе]. Сегодня нет объявлений ни о каких [перебросках вооружений]. Мы постоянно изучаем, какими могут быть требования сил и средств в регионе, но сегодня объявлять не о чем», — сказал Райдер.(ТАСС)