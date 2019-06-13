США из-за С-400 на этот раз угрожает Индии

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.

«В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять», — заявила Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 «подлежит рассмотрению», и США продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.