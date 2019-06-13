США из-за С-400 на этот раз угрожает Индии

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.

«В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять», — заявила Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 «подлежит рассмотрению», и США продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.

| 2019-06-13T20:30:01+00:00 13 июня 2019, 21:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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