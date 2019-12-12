США испытали запрещенную ДРСМД ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы «Ванденберг».
Запуск провели в 19:30 в Калифорнии.
В августе Пентагон испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную Договором о РСМД. Ракета была вариантом «Томогавка» и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.
Запуск провели с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что используют результаты испытаний для дальнейшей разработки ракет.(РИА Новости)
| 2019-12-12T22:34:12+00:00 12 декабря 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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