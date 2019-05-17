США испытали сверхмощные авиабомбы

ВВС США испытали две сверхмощные авиабомбы GBU-57 последней модификации. Видеоролик испытания был выложен в Сеть.

На видеозаписи в замедленном действии видно, как снаряд сбрасывается через бомболюк и приземляется точно в намеченном секторе, передает Газета.Ru. Через доли секунды происходит сильный взрыв.

Сброс был проведен стратегическим стелс-бомбардировщиком ВВС США B-2 Spirit.

GBU-57 является противобункерной авиационной бомбой. Она способна проникать на глубину до 61 метра, а также пробивать бетон толщиной до 19 метров.

| 2019-05-18T01:28:01+00:00 18 мая 2019, 00:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss