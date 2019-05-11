США испытали ракету SM-3

Эсминец США, задействованный в крупных учениях НАТО по противоракетной обороне, произвел в субботу пуск противоракеты SM-3, сообщило командование морскими силами США в Европе.

По данным НАТО, корабли девяти стран альянса из состава ударных и вспомогательных сил участвуют в учениях противовоздушной и противоракетной обороны «Грозный щит», они продлятся у побережья Шотландии до 19 мая.

«Эсминец USS Roosevelt произвел пуск ракеты SM-3 во время учений «Грозный щит-2019″. Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в сообщении командования американским флотом в Европе.

Основные компоненты противоракетной обороны НАТО включают базирующиеся в Испании эсминцы ВМС США, оснащенные системой противоракетной обороны «Иджис», управляемую США наземную систему «Иджис» в Румынии, а также радар раннего предупреждения в Турции.

| 2019-05-11T22:45:30+00:00 11 мая 2019, 23:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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