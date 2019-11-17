США и Южная Корея отложат маневры для поддержания стремления КНДР к миру

Соединенные Штаты и Южная Корея отложат проведение совместных военных учений ВВС, запланированных в ноябре, для поддержания стремления КНДР к мирному урегулированию. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер в Бангкоке.

«Я не рассматриваю это как уступку. Я вижу в этом добросовестную попытку <…> для обеспечения мира», — приводит слова главы Пентагона агентство Reuters.

В ноябре были запланированы совместные маневры ВВС США и Республики Корея. Предполагалось, что они станут сокращенной версией запланированных ранее полномасштабных учений Vigilant Ace. Северная Корея выступала против маневров, предупреждая о «ни на что не похожем наказании», с которым США не справятся, если учения начнутся, как запланировано.

Марк Эспер также призвал КНДР вернуться за стол переговоров без предварительных договоренностей. Об этом он заявил в Бангкоке во время встречи министров обороны государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Глава Пентагона призвал «вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий или колебаний», пишет агентство Yonhap.

«Мы призываем КНДР продемонстрировать ту же добрую волю, что и взвешенное решение о проведении тренировок, маневров и испытаний», — отметил он.

| 2019-11-17T11:06:56+00:00 17 ноября 2019, 13:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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