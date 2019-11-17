США и Южная Корея откладывают совместные военные учения

США и Южная Корея сообщили в воскресенье о переносе совместных военных учений, сообщает Голос Америки.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что этот шаг является «актом доброй воли» в отношении Северной Кореи.

«Я вижу в этом добросовестные усилия Соединенных Штатов и Республики Корея по созданию условий для мира, содействию заключению политических договоренностей, которые приведут к денуклеаризации Корейского полуострова.

Совместное заявление было сделано в Бангкоке на конференции министров обороны стран Азии.

Вскоре после этого объявления министр обороны Японии выступил с резкими возражениями.

«Никто не может проявлять оптимизм в отношении Северной Кореи, – заявил Таро Коно. – В этом году Северная Корея произвела несколько запусков, выпустив более 20 ракет, включая новые виды баллистических ракет, а также баллистическую ракету, запускаемую с подводной лодки».

Посол МИД КНДР по особым поручениям Квон Чон Гын ранее в этом месяце назвал совместные учения «провокационным и опасным деянием». Он добавил, что США в «безрассудном безумии бросают мокрое одеяло над искрой диалога между КНДР и США, который находится на грани исчезновения».