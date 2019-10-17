США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом сообщил, что Анкара и Вашингтон договорились о прекращении огня в Сирии. Беседа длилась около четырех часов.

Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Он сообщил, что у него есть отличные новости из Турции. По его словам, «миллионы жизней будут спасены».

Между тем Пенс сообщил, что Анкара прекратит военную операцию «Источник мира» и позволит курдским силам YPG выйти в безопасную зону в течение 120 часов. Окончательно Турция завершит операцию после отвода курдских формирований. (mk.ru)