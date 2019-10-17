США и Турция будут координировать работу центров с задержанными боевиками

США и Турция договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики ИГ, заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам прошедшей в Анкаре встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«В дополнении сегодняшней договоренности о прекращении огня, Турция и США согласились об усилиях по разгрому ИГ* на северо-востоке Сирии, это также включает вновь подтверждённое сегодня согласие по координации усилий вокруг центров задержания лиц, окончательно перемещенных с территорий, ранее контролируемых ИГ», — сказал Пенс, трансляцию пресс-конференции ведет телеканал Fox.(РИА Новости)
| 2019-10-17T22:05:43+00:00 17 октября 2019, 22:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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