США и Турция будут координировать работу центров с задержанными боевиками

США и Турция договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики ИГ, заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам прошедшей в Анкаре встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«В дополнении сегодняшней договоренности о прекращении огня, Турция и США согласились об усилиях по разгрому ИГ* на северо-востоке Сирии, это также включает вновь подтверждённое сегодня согласие по координации усилий вокруг центров задержания лиц, окончательно перемещенных с территорий, ранее контролируемых ИГ», — сказал Пенс, трансляцию пресс-конференции ведет телеканал Fox.(РИА Новости)