США и талибы прервали переговоры в Катаре из-за наступления Рамадана

Делегации США во главе со спецпосланником по Афганистану Залмаем Халилзадом и афганского движения «Талибан» приостановили на один день переговоры в Катаре по случаю начала месяца мусульманского поста Рамадана, сообщает РИА Новости.

«В понедельник выходной день, поскольку первый день Рамадана, после этого переговоры продолжатся по двум ключевым вопросам», — сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Катара сообщил, что переговоры между США и «Талибан» возобновились в Дохе 1 мая, и они затронут четыре аспекта, в частности, вывод американских войск из Афганистана, предотвращение использования территории страны против других государств, снижение уровня насилия и созыв межафганского диалога.

Представитель политического офиса «Талибан» Мухаммед Сухейль Шахин уточнил в своем микроблоге в Twitter, что главными вопросами на переговорах с американцами являются вывод иностранных войск из Афганистана и запрет на использование его территории против какой-либо страны.

Лунный месяц мусульманского календаря Рамадан, когда мусульманам положено в светлое время суток соблюдать пост — не есть, не пить, не курить и воздерживаться от интимной близости, начался в арабском мире в понедельник с рассветом солнца.