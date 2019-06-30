США и талибы обсудили в Дохе вывод иностранных войск из Афганистана

Новый раунд переговоров Соединенных Штатов и движения «Талибан» (запрещено в РФ), в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе вывод иностранных войск из Афганистана, состоялся в Дохе.

Об этом сообщил в воскресенье МИД Катара, передает  ТАСС.

Государство Катар провело «новый раунд переговоров между США и афганским движением «Талибан» в дополнение к предыдущим раундам в Дохе, которые были направлены на поиск дипломатического пути для достижения мира и стабильности в Афганистане», говорится в сообщении.

Как указало внешнеполитическое ведомство, «в ходе этого раунда переговоров стороны обсудили вывод иностранных войск из Афганистана», неиспользование территории республики против Соединенных Штатов или любой другой страны, «участие в межафганском диалоге и переговорах, а также всеобъемлющее прекращение огня». Во вступительном слове стороны подчеркнули обоюдное желание добиться ощутимого прогресса, сообщает ведомство.

Катар, являющийся посредником в этом процессе, приветствовал нынешний раунд консультаций между США и талибами, назвав это важным событием в мирных переговорах по Афганистану. «Катар выразил надежду, что переговоры достигнут желаемых результатов для обеспечения прочного мира в Афганистане», — говорится в сообщении.

Седьмой раунд переговоров между США и афганским радикальным исламистским движением «Талибан» был запланирован на 29 июня.

| 2019-06-30T20:04:00+00:00 30 июня 2019, 22:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss