США и талибы обсудили в Дохе вывод иностранных войск из Афганистана

Новый раунд переговоров Соединенных Штатов и движения «Талибан» (запрещено в РФ), в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе вывод иностранных войск из Афганистана, состоялся в Дохе.

Об этом сообщил в воскресенье МИД Катара, передает ТАСС.

Государство Катар провело «новый раунд переговоров между США и афганским движением «Талибан» в дополнение к предыдущим раундам в Дохе, которые были направлены на поиск дипломатического пути для достижения мира и стабильности в Афганистане», говорится в сообщении.

Как указало внешнеполитическое ведомство, «в ходе этого раунда переговоров стороны обсудили вывод иностранных войск из Афганистана», неиспользование территории республики против Соединенных Штатов или любой другой страны, «участие в межафганском диалоге и переговорах, а также всеобъемлющее прекращение огня». Во вступительном слове стороны подчеркнули обоюдное желание добиться ощутимого прогресса, сообщает ведомство.

Катар, являющийся посредником в этом процессе, приветствовал нынешний раунд консультаций между США и талибами, назвав это важным событием в мирных переговорах по Афганистану. «Катар выразил надежду, что переговоры достигнут желаемых результатов для обеспечения прочного мира в Афганистане», — говорится в сообщении.

Седьмой раунд переговоров между США и афганским радикальным исламистским движением «Талибан» был запланирован на 29 июня.