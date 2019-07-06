США и талибы могут заключить соглашение

Представители США и движения «Талибан» на переговорах в Дохе могут заключить соглашение относительно временных рамок вывода американских войск из Афганистана, которые составят восемь-девять месяцев, заявил РИА Новости источник в движении.
«Талибан» и делегация США могут достичь соглашения о сроках в восемь-девять месяцев, в течение которых вывод войск будет полностью завершен», — сообщил собеседник агентства по итогам очередного дня седьмого раунда переговоров в столице Катара.
По его словам, срок в 8-9 месяцев представляет компромисс между предложениями сторон: США хотели, чтобы процесс длился два года, талибы настаивали на его завершении за шесть месяцев.