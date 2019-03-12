США и талибы договорились о выводе американских войск из Афганистана

Делегации США и движение «Талибан» в последний день пятого раунда переговоров в Дохе составили проект соглашения о борьбе с терроризмом и выводе американских войск из Афганистана, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Детали соглашения, зафиксированного «на бумаге» на английском языке и языке пушту, не сообщаются.

США с 2001 года проводят в Афганистане военную операцию против «Талибана» и других группировок. Это самый долгий военный конфликт, в котором принимают участие американские военные.

Новый раунд переговоров между США и талибами в Дохе начался 25 февраля. Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что переговоры между делегациями США и «Талибана» в Дохе идут продуктивно.