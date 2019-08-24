США и «Талибан» договорились о сроках вывода войск из Афганистана

Представители США и радикального движения «Талибан» в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана. Об этом в субботу сообщила на своем сайте пакистанская газета Doon.

«Мы договорились о временных рамках вывода войск. Сейчас переговоры идут о способах его осуществления», — заявил изданию представитель талибов Сухейль Шахин. При этом ни он, ни США пока не раскрыли информацию о самих сроках. Известно, что Вашингтон надеется подписать соответствующее соглашение до 1 сентября. (ТАСС)