США и «Талибан» договорились о сроках вывода войск из Афганистана

Представители США и радикального движения «Талибан» в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана. Об этом в субботу сообщила на своем сайте пакистанская газета Doon.

«Мы договорились о временных рамках вывода войск. Сейчас переговоры идут о способах его осуществления», — заявил изданию представитель талибов Сухейль Шахин. При этом ни он, ни США пока не раскрыли информацию о самих сроках. Известно, что Вашингтон надеется подписать соответствующее соглашение до 1 сентября. (ТАСС)

| 2019-08-24T16:16:29+00:00 24 августа 2019, 19:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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