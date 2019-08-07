США и Саудовская Аравия хотят исключить перебои на рынке нефти из-за Ирана

Министр энергетики США Рик Перри во вторник провел встречу в Вашингтоне с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и Саудовской принцессой Римой бинт Бандар, сообщает минэнерго США.
«В ходе встречи министры энергетики двух стран обсудили ряд тем, включая стабильность мировых нефтяных рынков, предстоящее председательство Королевства в G20, продолжение двустороннего энергетического и инновационного сотрудничества США и недавний визит госсекретаря Перри в регион», — говорится в сообщении.
«Министр Перри и министр аль-Фалих вновь подтвердили, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия как два ведущих мировых поставщика нефти будут продолжать совместную работу по обеспечению того, чтобы мировые нефтяные рынки оставались хорошо снабженными, чтобы компенсировать перебои, особенно в свете агрессивных усилий Ирана по их дестабилизации», — отмечают в ведомстве.