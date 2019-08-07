США и Саудовская Аравия хотят исключить перебои на рынке нефти из-за Ирана

«Министр Перри и министр аль-Фалих вновь подтвердили, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия как два ведущих мировых поставщика нефти будут продолжать совместную работу по обеспечению того, чтобы мировые нефтяные рынки оставались хорошо снабженными, чтобы компенсировать перебои, особенно в свете агрессивных усилий Ирана по их дестабилизации», — отмечают в ведомстве.