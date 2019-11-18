США и РФ не выполняют договоренности по Сирии

США и Россия все еще не выполнили в полной мере договоренности с Анкарой по северной Сирии, заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Агентство Анадолу.

«Выполнили ли они все, что необходимо было выполнить согласно договоренностям? Нет, до сих пор не выполнили, но они должны это сделать», — сказал Чавушоглу, выступая на заседании Комитета по планированию и бюджету парламента Турции.

Глава турецкого МИД подчеркнул также решимость Анкары добиться полного вывода боевиков террористической организации YPG/PKK с севера Сирии. «Если мы не получим результатов (в вопросе вывода YPG/PKK – ред.), мы снова сделаем то, что необходимо», — сказал дипломат, имея ввиду контртеррористические операции ВС Турции на севере Сирии.

Чавушоглу добавил, что Турция не видит иного пути урегулирования ситуации на севере Сирии, кроме очистки региона от всех террористических организаций. «Мы обязательно должны избавиться от террористической угрозы, которая находится рядом с нами (на севере Сирии)», — отметил он.