США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на cайте Госдепартамента США.

В соответствии с договором Мексика отправит на границу с США войска Национальной гвардии, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Также страна будет бороться с организациями, которые занимаются контрабандой и торговлей людьми.

США обязуются отправлять всех, кто попросил об убежище, обратно в Мексику. Там мигранты будут ожидать рассмотрения своих ходатайств. На территории республики им предоставят работу, а также медицинские и образовательные услуги. Раньше беженцам приходилось жить во временных центрах на границе с плохими условиями содержания. Также детей мигрантов часто разлучали с родителями.

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.

В конце мая Трамп пригрозил ввести пятипроцентную пошлину на продукцию из Мексики с 10 июня. Он пообещал увеличивать тарифы ежемесячно на пять процентов, если республика не примет меры для борьбы с нелегальными мигрантами.

За май 2019 года американские пограничники арестовали более 132 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию назвали кризисной.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. В конце марта стало известно, что из Центральной Америки к США выдвинулся новый караван мигрантов. Он насчитывает 1,2 тысячи человек (lenta.ru)