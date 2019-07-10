США и Китай возобновили торговые переговоры

ША и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем. Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

«Обе стороны продолжат эти переговоры в установленном порядке», — цитирует агентство заявление представителя администрации США. В нем не указывается, какие именно вопросы обсуждали американская и китайская делегации.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что консультации между представителями США и Китая во вторник проходили по телефону.

В прошлую пятницу газета South China Morning Postсообщала, что на нынешней неделе делегация США должна посетить Пекин для продолжения торговых переговоров. Решение об их возобновлении было достигнуто на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ китайская сторона выразила готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.