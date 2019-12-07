США и Иран обменялись заключенными

Вашингтон и Тегеран провели обмен заключенными: США передали Ирану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре 2018 года, а Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже, сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс».

«Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван вскоре воссоединятся со своими семьями», — прокомментировал обмен в своем твиттере глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Он выразил благодарность всем, кто принял в этом участие, особенно правительству Швейцарии.

Сообщения в твиттере глава ведомства сопроводил совместными фотографиями с М.Солеймани у самолета с официальной символикой Исламской республики Иран и в самом самолете. Где были сделаны снимки, министр не уточняет.

В Вашингтоне также подтвердили факт обмена.

«Еще один американец возвращается домой. Сюэ Ван, который удерживался по ложным обвинениям в Иране на протяжении трех лет, освобожден, и держит путь обратно в США. Вскоре Ван воссоединится с супругой и сыном, которые по нему так скучали», — написал в своем твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Он также поблагодарил швейцарское правительство за содействие в возвращении С.Вана. М.Помпео отметил, что США не успокоятся до тех пор, пока не вернут домой каждого американца, задержанного в Иране или в любой другой стране мира.