США и Германия не согласны с комментарием о «смерти мозга» НАТО

США и Германия подтвердили важность стратегического партнерства в рамках НАТО и отвергли точку зрения президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что у альянса наступает «смерть мозга», сообщает Голос Америки.

«Я считаю, что НАТО остается важным, возможно, в историческом ключе, одним из главных стратегических партнерств в истории человечества», – сказал госсекретарь Майк Помпео, выступая в Лейпциге.

«Я не считаю, что у НАТО наступила смерть мозга», – отметил со своей стороны министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Перед этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэрн сказала, что Германия планирует выйти на целевые показатели по расходам на оборону к 2031 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Макрон выбрал резкие слова, и сказала, что не разделяет его мнение относительно сотрудничества в НАТО.

«Я не так вижу состояние сотрудничества в НАТО», – сказала она на пресс-конференции в Берлине, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Макрона, европейские страны больше не могут рассчитывать на то, США встанут на защиту союзников.