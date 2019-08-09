США и европейские страны призвали Россию выполнить договоренности по Грузии

Соединенные Штаты и пять европейских стран отметили 11-ю годовщину конфликта между Россией и Грузией, призвав Москву выполнить достигнутые в 2008 году договоренности и отвести свои войска на позиции, которые были заняты ими до начала вооруженных действий, сообщает Голос Америки.

После закрытых консультаций в рамках Совета Безопасности ООН послы Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и США обнародовали заявление в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Во время президентства Михаила Саакашвили Грузия предприняла неудачную попытку восстановить контроль над Южной Осетией, что привело к краткой войне с Россией, которая началась 7 августа 2008 года.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и создала там военные базы.

Шесть стран заявили, что «крайне обеспокоены» укреплением оборонного сотрудничества между Россией и этими двумя регионами, а также активизацией процесса демаркации границ, который, по их мнению, растягивает конфликт и дестабилизирует Грузию и весь регион.

Они вновь призвали Россию придерживаться договоренностей от 12 августа и 8 сентября 2008 года, которые предусматривают обязательства по отводу вооруженных сил на позиции, занятые до начала вооруженных действий, а также создание международного механизма в сфере безопасности.