США и Египет хотят добиться политического урегулирования в Ливии

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора условились добиться политического урегулирования в Ливии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.

«Госсекретарь заверил в продолжении сотрудничества в борьбе с «Исламским государством» и «Аль-Каидой», — обратили внимание в ведомстве. — Стороны выразили общую обеспокоенность продолжающимся насилием и нестабильностью в Ливии и условились в необходимости добиться политического решения конфликта».

Кроме того, министры рассмотрели двустороннее сотрудничество и важные вопросы региональной безопасности.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.