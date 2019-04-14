США и Бразилия считают, что Россия должна прекратить поддержку Мадуро

Куба, Россия и Китай должны прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

Помпео и Араужу провели телефонный разговор, итоги которого обнародовала пресс-служба Госдепартамента США.

Ранее Помпео обвинил Москву во вмешательстве в дела Венесуэлы, и назвал Мадуро бывшим лидером Венесуэлы. В ответ на это в российском Совфеде напомнили  что Мадуро еще действующий президент и напомнили, что Россия сотрудничает с законно избранной венесуэльской властью в рамках международного права.

| 2019-04-14T09:57:32+00:00 14 апреля 2019, 09:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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