США и Бразилия считают, что Россия должна прекратить поддержку Мадуро

Куба, Россия и Китай должны прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

Помпео и Араужу провели телефонный разговор, итоги которого обнародовала пресс-служба Госдепартамента США.

Сообщается, что стороны выразили намерение продолжить сотрудничество для урегулирования ситуации в Венесуэле, а также сошлись во мнении, что Куба, Россия и Китай не должны больше поддерживать Мадуро.

Ранее Помпео обвинил Москву во вмешательстве в дела Венесуэлы, и назвал Мадуро бывшим лидером Венесуэлы. В ответ на это в российском Совфеде напомнили что Мадуро еще действующий президент и напомнили, что Россия сотрудничает с законно избранной венесуэльской властью в рамках международного права.