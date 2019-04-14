США и Бразилия считают, что Россия должна прекратить поддержку Мадуро

Куба, Россия и Китай должны прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.
Помпео и Араужу провели телефонный разговор, итоги которого обнародовала пресс-служба Госдепартамента США.
Ранее Помпео обвинил Москву во вмешательстве в дела Венесуэлы, и назвал Мадуро бывшим лидером Венесуэлы. В ответ на это в российском Совфеде напомнили что Мадуро еще действующий президент и напомнили, что Россия сотрудничает с законно избранной венесуэльской властью в рамках международного права.