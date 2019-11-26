США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства

Кроме того, стороны договорились сотрудничать в энергетической области. «США намерены отправить команду специалистов в Болгарию для работы с болгарскими партнерами по изучению возможностей для дальнейшего сотрудничества в различных областях энергетики, включая ядерную. Соединенные Штаты и Болгария также планируют совместно работать над повышением энергетической безопасности Болгарии, оказывая оперативную поддержку в лицензировании и использовании американского ядерного топлива для атомной электростанции в Козлодуе…», — следует из заявления.(РИА Новости)