США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства

США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.
В понедельник Трамп и Борисов провели переговоры в Белом доме.
«Сегодня мы объявляем о мерах, направленных на укрепление стратегического партнерства между США и Республикой Болгария», — говорится в документе. Так, США и Болгария «планируют укреплять партнерство в области оборонных технологий и промышленности», в том числе, для «регионального сдерживания».
| 2019-11-26T10:04:54+00:00 26 ноября 2019, 11:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss