США и Австралия заявили о необходимости «новой эры» в контроле над вооружениями

США и Австралия подтвердили необходимость «новой эры» в области контроля над вооружениями с расширенным числом участников и систем вооружений, включенных в соответствующие соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 29-х ежегодных австралийско-американских министерских консультаций с участием госсекретаря и министра обороны США Майкла Помпео и Марка Эспера, а также глав внешнеполитического и оборонного ведомств Австралии Марис Пейн и Линды Рейнолдс. Документ опубликован в воскресенье на сайте Пентагона, сообщает ТАСС.

«Министры и госсекретарь подтвердили необходимость новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения, а также активизирует усилия по сокращению ядерных рисков», — говорится в заявлении.

В документе не исключается возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), при этом стороны призывают Россию и Китай вступить в переговоры по вопросу контроля над вооружениями. «С этой целью, не исключая возможность продления ДСНВ, они призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к США в их усилиях по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опирающейся на сохраняющую свою актуальность важность Договора о нераспространении ядерного оружия», — отмечается в заявлении.

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ в 2010 году. Договор остается в силе до 2021 года, затем он может быть продлен на пять лет. 31 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлен, однако, по его словам, вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу. Болтон также указал на важность проведения трехсторонних переговоров с Россией и Китаем в сфере контроля над вооружениями.