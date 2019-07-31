США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам

«Завершаю свой самый продуктивный визит в Афганистан со времени вступления в должность спецпредставителя. США и Афганистан договорились о следующих шагах. Формируется команда переговорщиков и группа технической поддержки», — написал Халилзад.

Он заявил, что отправляется в Катар и по пути совершит остановку в Пакистане.

«Я еду в Доху с остановкой в Исламабаде. В Дохе, если (радикальное движение) «Талибан» выполнит свою роль, мы выполним нашу и заключим соглашение, над которым работали», — написал спецпосланник.

Ранее Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с талибами.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением «Талибан» о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.