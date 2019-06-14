США хотят сформировать «международный консенсус» по инциденту с танкерами и активно обмениваются в связи с этим разведывательной информацией с другими странами, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, передает РИА Новости.

«Мы с послом Болтоном (советник президента США по нацбезопасности – ред.) и госсекретарем (Майком) Помпео сфокусированы на том, чтобы сформировать международный консенсус относительно этой международной проблемы… В последние сутки мы активно пытаемся получить информацию (об инциденте), мы активно обмениваемся разведывательной информацией… Мы делаем это в рамках формирования этого международного консенсуса», — заявил Шанахан журналистам.