США хотят сформировать «международный консенсус» по инциденту с танкерами

США хотят сформировать «международный консенсус» по инциденту с танкерами и активно обмениваются в связи с этим разведывательной информацией с другими странами, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, передает РИА Новости.
«Мы с послом Болтоном (советник президента США по нацбезопасности – ред.) и госсекретарем (Майком) Помпео сфокусированы на том, чтобы сформировать международный консенсус относительно этой международной проблемы… В последние сутки мы активно пытаемся получить информацию (об инциденте), мы активно обмениваемся разведывательной информацией… Мы делаем это в рамках формирования этого международного консенсуса», — заявил Шанахан журналистам.
| 2019-06-14T23:23:12+00:00 15 июня 2019, 01:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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