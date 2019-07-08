США хотят пересмотреть роль прав человека во внешней политике

США должны пересмотреть роль прав человека в своей внешней политике. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, сообщив о создании Комиссии по неотъемлемым правам (Commission on Unalienable Rights).

«Время от времени нам нужно сделать шаг назад и всерьез задуматься о том, где мы находимся, где мы были и в правильном ли направлении мы движемся, поэтому я рад сегодня объявить о формировании Комиссии по неотъемлемым правам», — сказал он во время пресс-конференции в Вашингтоне.

«Настало время для осознанного пересмотра роли прав человека в американской внешней политике», — заключил Помпео.