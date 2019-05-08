США хотят объявить Иран угрозой безопасности

 США подталкивают Тегеран к нарушению международных обязательств по ядерной программе, чтобы затем объявить Иран угрозой для международной безопасности, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Ранее стало известно, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.
«CША подталкивают Тегеран к тому, чтобы он допустил ошибку и нарушил свои обязательства по ядерной программе. В этом случае США получат основание заявить мировому сообществу, что Иран представляет угрозу международной безопасности», — сказал собеседник агентства.
| 2019-05-08T12:12:57+00:00 8 мая 2019, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss