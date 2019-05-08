США хотят объявить Иран угрозой безопасности

США подталкивают Тегеран к нарушению международных обязательств по ядерной программе, чтобы затем объявить Иран угрозой для международной безопасности, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Ранее стало известно, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.
«CША подталкивают Тегеран к тому, чтобы он допустил ошибку и нарушил свои обязательства по ядерной программе. В этом случае США получат основание заявить мировому сообществу, что Иран представляет угрозу международной безопасности», — сказал собеседник агентства.