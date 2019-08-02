США хотят договориться с Россией и Китаем о контроле над вооружениями

Президент США Дональд Трамп поручил администрации принять меры для начала «новой эры» контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РИА Новости.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

«Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. В перспективе, США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира», — говорится в письменном заявлении Помпео.