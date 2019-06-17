США хотят диалога с Ираном, заявил Болтон

«Это не значит, что он идет на компромисс по отношению к своей существующей позиции. Это значит, что, как и в случае с Северной Кореей, он готов говорить по поводу будущего, которое настанет, когда они откажутся от своих ядерных и иных неприемлемых действий», — добавил он.