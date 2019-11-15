США хотят больше денег за военное присутствие в Южной Корее

Министр обороны США Марк Эспер настоятельно призвал Южную Корею увеличить плату за американское военное присутствие в этой стране. Южная Корея — экономически благополучная страна, которая может и должна платить больше, сказал Эспер в ходе встречи с южнокорейским коллегой Чон Гён Ду в Сеуле в пятницу, 15 ноября.

США уже давно призывает своих азиатских союзников Южную Корею и Японию увеличить платежи за американское военное присутствие. В случае с Сеулом Вашингтон, по сообщению американских и южнокорейских СМИ, добивается, чтобы Южная Корея платила 5 млрд долларов в год. Это почти в пять раз больше той суммы, которую южнокорейцы платят в настоящее время.

Марк Эспер и Чон Гён Ду не назвали конкретных сумм. В то же время глава Пентагона сказал, что до конца года необходимо заключить новый договор, предусматривающий увеличение финансовой доли Южной Кореи.