США грозят Ирану новыми контрмерами

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в пятницу, 21 июня, потребовала от Ирана до октября ратифицировать международные конвенции по борьбе с терроризмом. В противном случае Тегерану грозят серьезные финансовые контрмеры, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

В свою очередь, в ФАТФ отметили, что Иран достиг некоторого прогресса в противодействии финансированию терроризма, однако спустя три года после того как Иран согласовал план действий с организацией, «большая часть необходимой работы» остается незавершенной. Тегерану необходимо ратифицировать Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности, а также Конвенцию по борьбе с финансированием террористов, передает dw.com.

В настоящее время Корпус стражей исламской революции продолжает участвовать в крупномасштабных схемах незаконного финансирования, чтобы поддерживать свою злонамеренную деятельность, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. «Международное сообщество ясно дало понять, что Иран должен выполнять свои обязательства и вести себя как нормальная нация», — говорится в заявлении госсекретаря США.