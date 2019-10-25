США готовятся официально выйти из Парижского соглашения по климату

Администрация США готовится к официальному выходу из Парижского соглашения по климату, о чем президент Дональд Трамп объявлял еще в июне 2017 года. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, сославшись на источники.

В то же время представитель Госдепартамента, по данным The New York Times, «отказался сообщить, подготовлено ли официальное уведомление ООН о начале процесса, который займет год, и по итогам которого США смогут официально выйти из числа участников глобальных усилий по ограничению масштабов потепления климата».

Газета в этой связи напомнила, что согласно правилам, предусмотренным в Парижском соглашении по климату, 4 ноября — самый ранний срок, когда администрация Трампа сможет направить в ООН письменное уведомление о выходе из соглашения.

В июне 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. (ТАСС)