США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты

США работают с партнерами над ответом на «беспрецедентное нападение» на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил в понедельник глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РИА Новости.

«Военные Соединенных Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнерами, чтобы дать ответ на это беспрецедентное нападение и защитит основанный на правилах мировой порядок, подрываемый Ираном», — написал он в своем Twitter.

По его словам, он только что был на встрече, где проинформировал президента США Дональда Трампа о ситуации.

| 2019-09-16T23:36:10+00:00 17 сентября 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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