США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты

США работают с партнерами над ответом на «беспрецедентное нападение» на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил в понедельник глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РИА Новости.

«Военные Соединенных Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнерами, чтобы дать ответ на это беспрецедентное нападение и защитит основанный на правилах мировой порядок, подрываемый Ираном», — написал он в своем Twitter.

По его словам, он только что был на встрече, где проинформировал президента США Дональда Трампа о ситуации.