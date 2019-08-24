США готовы работать с новым правительством Украины

США ждут с нетерпением работы с новым украинским правительством в продвижении важных для страны реформ. Об этом говорится в послании госсекретаря США Майкла Помпео по случаю Дня независимости Украины.

«США твердо поддерживают процветающую, демократическую и свободную Украину, безопасную в ее международно признанных границах, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, стойко противостоящую российской агрессии, — приводит высказывания госсекретаря пресс-служба Госдепартамента. — Президентские и парламентские выборы подтвердили изменения в пользу мирного, процветающего и демократического будущего».