США готовы ответить на применение химоружия в Сирии

Начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд сообщил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, что США ответят на применение химического оружия в Сирии, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Генерал Данфорд говорил со своим коллегой, чтобы ясно проговорить, что власти США и их партнеры быстро и соразмерно ответят на любой подтвержденный случай применения химического оружия в Идлибе или еще где-то в Сирии», — сказала она.По ее словам, США призывают Россию предостеречь Дамаск от использования химоружия.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.