США готовы отменить санкции против Ирана только в случае заключения всеобъемлющей сделки

США отменят санкции в отношении Ирана в случае заключения действительно всеобъемлющей сделки, охватывающей ядерную и ракетную проблемы, а также права человека. Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге в Брюсселе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Новая сделка — она должна быть действительно всеобъемлющей, она должна снимать весь спектр вызовов миру и безопасности, который представляет собой Иран. Она должна включать решения ядерной проблемы, проблемы баллистических ракет, прав человека и деятельности Тегерана в регионе. Мы хотим добиться такой сделки. Только после заключения такой сделки США полностью отменят санкции и восстановят дипломатические отношения, которые были разорваны 40 лет назад», — заявил он.

Хук также отметил, что для США неприемлем сам факт разрешения Тегерану самостоятельно заниматься обогащением урана. «Один этот факт — это очень опасно для режима нераспространения в регионе», — заявил он. Хук также обрушился на Иран с обвинениями в поддержке различных военизированных организаций в регионе, в частности ливанского «Хезболлах» или палестинского ХАМАС, которые Вашингтон считает террористическими.

Кроме того, по словам Хука, США призовут в понедельник Совет безопасности ООН добиться от Ирана обеспечения свободы навигации в Ормузском проливе, начав кампанию по максимальному дипломатическому давлению на Иран.