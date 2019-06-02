США готовы начать диалог с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Тегераном без каких-либо предварительных условий. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, передает Reuters.

Помпео также отметил, что проблемы в отношениях с Исламской Республикой существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Госсекретарь вновь подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране.

В то же время Помпео добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при «нормальном поведении» руководства республики.

| 2019-06-02T16:02:56+00:00 2 июня 2019, 16:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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