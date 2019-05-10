США готовы дать решительный ответ в случае нападения Ирана

США и их союзники не стремятся к войне с Ираном, но готовы дать быстрый и решительный ответ в случае нападения, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.
Помпео обвинил Иран в эскалации ситуации, отметив угрожающие действия и заявления, сделанные Тегераном за последние недели. «Ответ США и наших партнеров и союзников был ясным: мы не стремимся к войне. Но 40 лет убийств американских солдат Ираном, атаки на американские объекты, захват американских заложников является постоянным напоминанием, что мы должны себя защищать», — сказал госсекретарь.
Он отметил, что США дадут «решительный и быстрый ответ» в случае нападения Ирана на интересы Соединенных Штатов или их союзников.
«Наша сдержанность в этом вопросе не должна быть ошибочно интерпретирована Ираном как отсутствие решимости», — добавил Помпео.
Он вновь повторил, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами Ирана для достижения соглашения.
США заявили ранее о росте угрозы со стороны Ирана и направили в регион авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.
| 2019-05-10T08:50:21+00:00 10 мая 2019, 08:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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