США готовы дать решительный ответ в случае нападения Ирана

США и их союзники не стремятся к войне с Ираном, но готовы дать быстрый и решительный ответ в случае нападения, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

Помпео обвинил Иран в эскалации ситуации, отметив угрожающие действия и заявления, сделанные Тегераном за последние недели. «Ответ США и наших партнеров и союзников был ясным: мы не стремимся к войне. Но 40 лет убийств американских солдат Ираном, атаки на американские объекты, захват американских заложников является постоянным напоминанием, что мы должны себя защищать», — сказал госсекретарь.

Он отметил, что США дадут «решительный и быстрый ответ» в случае нападения Ирана на интересы Соединенных Штатов или их союзников.

«Наша сдержанность в этом вопросе не должна быть ошибочно интерпретирована Ираном как отсутствие решимости», — добавил Помпео.

Он вновь повторил, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами Ирана для достижения соглашения.