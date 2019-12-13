США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По сведениям источников агентства, достигнутые американскими переговорщиками договоренности теперь должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампа. По данным Блумберг, представители США на переговорах намерены в течение дня провести встречу с американским лидером, в ходе которой сделка может быть одобрена. Ранее в четверг Трамп написал в своем Twitter о том, что Вашингтон «подходит очень близко» к заключению торговой сделки с Китаем.(ТАСС)