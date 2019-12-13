США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По сведениям источников агентства, достигнутые американскими переговорщиками договоренности теперь должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампа. По данным Блумберг, представители США на переговорах намерены в течение дня провести встречу с американским лидером, в ходе которой сделка может быть одобрена. Ранее в четверг Трамп написал в своем Twitter о том, что Вашингтон «подходит очень близко» к заключению торговой сделки с Китаем.(ТАСС)

| 2019-12-12T23:59:36+00:00 13 декабря 2019, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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