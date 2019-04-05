США договорились со Швейцарией о представлении интересов в Венесуэле

США подписали соглашение со Швейцарией о представлении интересов Вашингтона в Венесуэле. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении Федерального департамента по международным делам (МИД), опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

Соглашение о представлении интересов США в Венесуэле 5 апреля подписали глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Эдвард МакМуллен.

Как отмечается в заявлении, Швейцарии будет поручено «активно способствовать устранению напряженности между США и Венесуэлой и играть конструктивную роль для достижения стабильности в регионе». Представительство интересов США при этом касается главным образом предоставления консульских услуг в Венесуэле.