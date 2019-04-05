США договорились со Швейцарией о представлении интересов в Венесуэле

США подписали соглашение со Швейцарией о представлении интересов Вашингтона в Венесуэле. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении Федерального департамента по международным делам (МИД), опубликованном на сайте ведомства в пятницу.
Соглашение о представлении интересов США в Венесуэле 5 апреля подписали глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Эдвард МакМуллен.
Как отмечается в заявлении, Швейцарии будет поручено «активно способствовать устранению напряженности между США и Венесуэлой и играть конструктивную роль для достижения стабильности в регионе». Представительство интересов США при этом касается главным образом предоставления консульских услуг в Венесуэле.
Данное решение было передано властям Венесуэлы. В случае согласия Каракаса мандат на представление интересов США вступит в силу.
| 2019-04-05T21:29:08+00:00 5 апреля 2019, 22:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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