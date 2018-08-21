США депортировали в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря

США депортировали в Германию выходца из Украины Якова Палия, последнего жившего в стране нацистского коллаборациониста. «Германия взяла на себя моральную ответственность за преступления, совершенные нацистами», — заявил во вторник, 21 августа, газете FAZ глава МИД ФРГ Хайко Мас. Как сообщили немецкие СМИ, 95-летний Палий утром во вторник самолетом прибыл в Дюссельдорф. Оттуда его доставили в дом престарелых неподалеку от Мюнстера.
По данным властей США, во время Второй мировой войны Палий был членом СС и служил вооруженным охранником в концентрационном лагере Травники, расположенном на территории Польши. По данным газеты Bild, прокуратура Вюрцбурга в 2015 году начала расследование в отношении Палия, однако закрыла дело из-за недостатка доказательств его вины. В свою очередь, FAZ считает крайне маловероятной возможность привлечения Палия к суду, учитывая его преклонный возраст.
Якова Палия лишили американского гражданства 15 лет назад, но США все это время не могли его депортировать, поскольку ни одна страна не соглашалась его принять.41 просмотров