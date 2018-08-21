США депортировали в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря

США депортировали в Германию выходца из Украины Якова Палия, последнего жившего в стране нацистского коллаборациониста. «Германия взяла на себя моральную ответственность за преступления, совершенные нацистами», — заявил во вторник, 21 августа, газете FAZ глава МИД ФРГ Хайко Мас. Как сообщили немецкие СМИ, 95-летний Палий утром во вторник самолетом прибыл в Дюссельдорф. Оттуда его доставили в дом престарелых неподалеку от Мюнстера.

По данным властей США, во время Второй мировой войны Палий был членом СС и служил вооруженным охранником в концентрационном лагере Травники, расположенном на территории Польши. По данным газеты Bild, прокуратура Вюрцбурга в 2015 году начала расследование в отношении Палия, однако закрыла дело из-за недостатка доказательств его вины. В свою очередь, FAZ считает крайне маловероятной возможность привлечения Палия к суду, учитывая его преклонный возраст.

Якова Палия лишили американского гражданства 15 лет назад, но США все это время не могли его депортировать, поскольку ни одна страна не соглашалась его принять.

41 просмотров