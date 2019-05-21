США дали Турции две недели на отказ от сделки по С-400

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники.

По его данным, в течение этого времени Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и закупить американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Если Анкара не согласится на условия Вашингтона, то ее исключат из программы американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, в рамках которой Турция должна получить от США 100 истребителей пятого поколения F-35. Вдобавок, при отказе от выполнения ультиматума на Турцию могут быть наложены санкции. Кроме того, как отмечает телеканал, может последовать «ответная реакция» НАТО.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.(iz.ru)