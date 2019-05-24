США будут наказывать торговых партнеров за манипуляции с валютой

Глава американского минторговли Уилбур Росс заявил, что США могут начать вводить дополнительные пошлины в отношении стран, которые намеренно занижают стоимость нацвалют по отношению к доллару. Заявление министра приводит CNBCпередает Газета.Ru.

Американские власти считают, что такая мера позволит продемонстрировать иностранным партнерам, что США смогут найти способ вернуть экономический ущерб, причиненный недобросовестной торговлей.

«Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям», — заявил Росс.

В минторговли также добавили, что разработают критерии для определения стран, которые манипулируют курсом национальной валюты.

| 2019-05-24T09:17:21+00:00 24 мая 2019, 10:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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