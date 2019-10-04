США, Австралия и Британия выступили против дополнительного шифрования данных в Facebook

Власти США, Австралии и Великобритании обратились к компании Facebook с просьбой приостановить выполнение планов, предполагающих дополнительное шифрование информации в принадлежащих ей соцсетях и приложениях. Открытое письмо было опубликовано в пятницу на сайте британского правительства.

«Мы обращаемся с просьбой к Facebook не продолжать реализацию своего плана по внедрению сквозного шифрования в своих службах обмена сообщениями без обеспечения безопасности пользователей и без внедрения средств для законного доступа к содержимому сообщений с целью защиты наших граждан», — указано в письме, под которым стоят подписи министров внутренних дел Австралии Питера Даттона, Великобритании Прити Пател и Соединенных Штатов Дэвида Бернхардта, а также министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра.

В письме подчеркивается, что «компаниям нельзя позволять пользоваться безнаказанностью», когда дело касается жизни и безопасности детей. Как полагает Барр, «если у [главы Facebook Марка] Цукерберга есть заслуживающий доверия план по обеспечению безопасности более 2 млрд пользователей Facebook, пришло время рассказать, в чем он заключается».

В письме отмечено, что «риски для общественной безопасности… усугубляются в контексте единой платформы, которая будет сочетать закрытые для доступа службы обмена сообщениями с открытыми профилями, обеспечивая уникальные маршруты для потенциальных правонарушителей». В этой связи главы ведомств указывают, что Facebook следует создать протоколы, которые позволят правоохранительным органам в рамках проведения расследований получать доступ к передаваемой через приложения компании информации.(ТАСС)