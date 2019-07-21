Срочно: СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.

Согласно информации издания «Хартыя’97», ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.