Срочно: СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.

Согласно информации издания «Хартыя’97», ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

| 2019-07-21T17:39:26+00:00 21 июля 2019, 17:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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